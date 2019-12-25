МИД оценил ситуацию с правами русскоязычного населения на Украине

Мария Захарова рассказала о том, что Киев игнорирует рекомендации международных правозащитных структур.

МИД России оценил ситуацию с правами русскоязычного населения на Украине. Во время брифинга с журналистами официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила о том, что сфера прав русскоязычного населения на Украине продолжает деградировать.

Можем констатировать, что ситуация в сфере соблюдения прав русскоязычного населения в этой стране продолжает деградировать Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Чиновница рассказала, что международные правозащитные структуры рекомендовали Киеву внести соответствующие изменения в местное законодательство. К требованиям подключилась Венецианская комиссия Совета Европы. Однако Киев проигнорировал коллег.

Напомним, что в 2017 году украинские депутаты приняли законопроект, который подразумевает полный переход обучения в русскоязычных школах на украинский язык в 2020 году. Школы, которые преподают на языках стран ЕС - перейдут на украинский язык в 2023 году.

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