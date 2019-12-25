Украинская община Крыма рассказала Зеленскому о свободе слова в регионе

Анастасия Гридчина заметила, что не ждет ответа от украинского президента.

Украинская община Крыма рассказала Владимиру Зеленскому о свободе слова в регионе. Глава общины Анастасия Гридчина отправила президенту Украины первый выпуск журнала "Крим сьогодні" ("Крым сегодня"). Это сделано ради того, чтобы пресечь спекуляции по теме статуса украинского языка на полуострове. По словам эксперта, язык в регионе сохраняется и продолжает развиваться.

В Интервью "РИА Новостям" Гридчина рассказала о том, что ежеквартальный культурно-просветительский журнал на украинском языке выходит при поддержке главы региона Сергея Аксенова. Глава общины заметила, что не ждет от Зеленского никакого ответа на подарок. По словам чиновницы, Киев умеет игнорировать то, что ему не нравится.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский пообещал вернуть Крым и его жителей в состав Украины. Об этом политик заявил крымско-татарскому активисту Эдему Бекирову.

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