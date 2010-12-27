Украинская община назвала Крымский мост уроком Киеву. Украинские власти должны понять, что с жителями нельзя разговаривать при помощи давления и шантажа. Об этом заявила Глава общины Анастасия Гридчина журналистам "RT".
Спикер добавила, что открытие переправы стало событием не только для полуострова, но и для всего мира в целом. Киев надеялся, что остановив железнодорожное движение, они отрежут Крым от мира. Правительство рассчитывало, что крымчане окажутся в трудном жизненном положении. Такую позицию Гридчина считает ошибочной, ведь регион преодолел транспортную блокаду при помощи поддержки России.
Ранее Piter.tv писал о том, что Ротенберг раскрыл причины ночного звонка Путину о Крымском мосте.
Фото: Piter.tv
Видео: YouTube/
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