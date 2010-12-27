Россия помогла региону вернуть железнодорожное сообщение, остановленное в одностороннем порядке Киевом.

Украинская община назвала Крымский мост уроком Киеву. Украинские власти должны понять, что с жителями нельзя разговаривать при помощи давления и шантажа. Об этом заявила Глава общины Анастасия Гридчина журналистам "RT".

Спикер добавила, что открытие переправы стало событием не только для полуострова, но и для всего мира в целом. Киев надеялся, что остановив железнодорожное движение, они отрежут Крым от мира. Правительство рассчитывало, что крымчане окажутся в трудном жизненном положении. Такую позицию Гридчина считает ошибочной, ведь регион преодолел транспортную блокаду при помощи поддержки России.

Ранее Piter.tv писал о том, что Ротенберг раскрыл причины ночного звонка Путину о Крымском мосте.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

