Предприниматель объяснил при каких условиях это произошло.

Аркадий Ротенберг раскрыл причины ночного звонка Путину о Крымском мосте. Владелец компании "СГМ-Мост" отметил в этой беседе, что данный подвиг могли совершить только русские люди. Ранее информационный центр "Крымский мост" распространил видеоролик со словами бизнесмена.

Помимо профессиональной способности нужно было еще что-то иметь внутри, какой-то такой стержень...Это 6 тыс. тонн металла доставить в пролив, поднять и установить с ювелирной точностью прокомментировал предприниматель

Мужчина позвонил президенту после установки на переправе первого арочного пролета. Этот момент Ротенберг считает одним из важнейших моментов. Когда работа оказалась выполнена, Ротенберг сообщил президенту страны о завершении миссии. Подрядчикам пришлось трудиться в тяжелых погодных условия. Около 10 часов работа стопорилась, так как ветер на территории доходил до 25 метров в секунду.

Ранее Piter.tv писал о том, что кот Мостик "проверил" железнодорожную часть Крымского моста.

Видео: YouTube/Врата Тавриды