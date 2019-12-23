Животное пробудет на участке еще несколько месяцев.

Кот Мостик "проверил" железнодорожную часть Крымского моста. Об этом сообщили в информационном центре "Крымский мост" журналистам.

Мостик первым пробежал по новым рельсам и проверил готовность железной дороги к открытию прокомментировали эксперты

Талисман конструкции через керченский пролив задержится на объекте несколько месяцев. Животное будет контролировать движение поездов, которые пройдут по мосту. Уже сейчас коту поступают предложения о дальнейшем трудоустройстве, а в прошлом году Мостик первым инспектировал свежий асфальт перед запуском потока машин.

Напомним, что котенок оказался подброшен строителям в 2015 году, когда началась подготовка к созданию моста. Рабочие поселили его в бытовке. В результате изображение кота даже запечатлено на опоре Крымского моста. От его имени ведутся посты в социальных сетях.

Ранее Piter.tv писал о том, что в первом поезде по Крымскому мосту проедут более 600 человек.

Видео: YouTube/Gray Cat