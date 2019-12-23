Он начнет движение из Петербурга 23 декабря.

В первом поезде по Крымскому мосту проедут более 600 человек. Время пути из Петербурга до Севастополя на "Таврии" составит 43,5 часа. Первый состав отправится на полуостров уже в среду, 23 декабря. Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на данные информационного центра "Крымский мост".

Среди пассажиров значатся Людмила и Юрий Песочниковы. Они являются проводником начальником поезда №7. Этот состав курсировал из СПб до Севастополя с 1959 года через Украину до 2014 года

А 24 числа, в четверг, железнодорожный поезд стартует из Москвы. Он придет в Севастополь спустя 33 часа дороги.

Ранее Piter.tv писал о том, что Путин откроет железнодорожную дорогу по Крымскому мосту.

Видео: YouTube/Капитан Крым