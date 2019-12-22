Путин откроет железнодорожную дорогу по Крымскому мосту

Официальная часть запланирована на 23 декабря.

В понедельник, 23 декабря, состоится торжественное открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту. В мероприятии примет участие президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе визита в Южный федеральный округ глава РФ пообщается с рабочими-мостовиками, руководители отрасли доложат президенту о планах развития транспортной инфраструктуры юга страны.

СМИ отмечают, что в преддверии приезда Путина на мосту усилены меры безопасности. Водителей и пассажиров просят проходить через рамки металлодетекторов. Помимо этого с 21 декабря под мостом запрещен проход судов.

Крымский мост соединил Керченский полуостров (Крым) с Таманским (Краснодарский край). Необходимость в его строительстве возникла после присоединения Крыма к России в 2014 году. На проект потратили 228 миллиардов рублей из бюджета. В мае 2018 года по Крымскому мосту проехали первые машины.

Видео: YouTube / Врата Тавриды