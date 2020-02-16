Об этом заявила глава украинской общины полуострова Анастасия Гридчина.

В воскресенье, 16 февраля, стало известно о том, что украинская община Крыма призвала Зеленского отказаться от полуострова. Об этом заявила глава украинской общины полуострова Анастасия Гридчина.

Представитель общины отметила, что в дипломатии считается признаком дурного тона обсуждать граждан чужого государства,.

"...но видимо, основные принципы дипломатии не знакомы президенту Украины", — заявила Гридчина.

Украинская община в Крыму попросила Зеленского понять раз и навсегда, что на полуострове "нет ваших людей".

Ранее мы сообщали о том, что Зеленскому не дали микрофон для выступления на Мюнхенской конференции.

Видео: Youtube / Ruslan Kotsaba, Факти ICTV