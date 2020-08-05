В Крыму призыв экс-депутата Рады "паковать манатки" назвали фашизмом

Ранее Ирина Фарион выступила на украинском телевидении с критикой русскоязычного населения.

В Крыму призыв экс-депутата Верховной Рады назвали фашизмом. Об этом журналистам "РИА Новостей" заявила глава украинской общины региона Анастасия Гридчина. Она прокомментировала высказывание бывшего представителя украинского парламента Ирины Фарион. Ранее экс-депутат во время выступления на местном телевидении призвала русскоязычных граждан Украины "паковать манатки" и уезжать в РФ.

Зеленскому давно пора посадить Фарион из-за подобных призывов, но президенту Украины, видимо, выгодны такие враждебные настроения в обществе Анастасия Гридчина, глава украинской общины Крыма

По словам Гридчиной, всю свою политическую карьеру Фарион высказывала фашистские идеи. Эксперт считает, что если бы все инициативы экс-депутата принимались властью, то в украинских тюрьмах и лагерях находилось бы 70% местного населения.

Ранее Фарион применила термин "русскоязычное население". По словам политика, к такому бытовому штампу себя причисляют нытики и маргиналы.

краинская община Крыма призвала Зеленского отказаться от полуострова.

Видео: YT / ВО "Свобода"