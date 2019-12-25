В МИД прокомментировали водную блокаду Крыма со стороны Украины

Мария Захарова рассказала об ответственности Киева по международным правозащитным соглашениям.

В МИД России прокомментировали водную блокаду Крыма со стороны Украины. По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, этот инцидент можно квалифицировать как нарушение Киевом международных обязательств.

Мы рассматриваем решение Украины лишить жителей Крыма пресной воды как коллективное наказание крымчан за свободный, сознательный выбор, который они сделали в марте 2014 года Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Чиновница отметила, что последствия введенной Украиной блокады пресной воды губительно скажется не только на населении полуострова, но и на южных регионах самой Украины. В МИД добавили, что Киев является участников нескольких международных правозащитных соглашений, поэтому добровольно берет на себя обязательства защищать и осуществлять зафиксированные в документах права человека.

В России прокомментировали арест Украиной 65 самолетов за рейсы в Крым.