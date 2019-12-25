Главную ответственность за обеспечение жителей Крыма питьевой водой несёт Россия.

В ООН заявили об ответственности Украины И России за обеспечение Крыма водой. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на представителя управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл.

Она отметила, что Генеральная ассамблея ООН признала право на безопасную и чистую питьевую воду и санитарию как одно из тех, которые необходимы для полноценной жизни. По словам Тросселл, главную ответственность за обеспечение жителей Крыма питьевой водой несёт Россия. При этом Украина, в соответствии с международным правом, обязана "поддерживать осуществление экономических, социальных и культурных прав" и должна задаваться вопросом о том, может ли она обеспечить достаточный уровень жизни для тех, кто находится на её территории.

Ранее мы писали, что Аксенов допустил использование "фантастических" вариантов водоснабжения Крыма.

Видео: YouTube / Крым.Реалии