С начала года власти полуострова были готовы к тому, что в регионе летом не будет осадков.

Глава Крыма Сергей Аксенов допустил использование "фантастических" вариантов водоснабжения Крыма. Он призвал все возможные сценарии водоснабжения Симферополя и ближайших к нему районов.

Должны выйти мы из этой ситуации с честью, спокойно. Сергей Аксёнов, глава Крыма

По его словам, с начала года власти полуострова были готовы к тому, что в регионе летом не будет осадков. Аксёнов подчеркнул, что все трудности нужно спокойно преодолеть. Он добавил, что сейчас рассматривается вопрос о бурении новых скважин для дополнительного обеспечения водой Симферополя.

Ранее в Крыму создали оперативный штаб по вопросам водоснабжения.