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Аксенов допустил использование "фантастических" вариантов водоснабжения Крыма
Сегодня, 14:26
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matveyvn

Аксенов допустил использование "фантастических" вариантов водоснабжения Крыма

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С начала года власти полуострова были готовы к тому, что в регионе летом не будет осадков.

Глава Крыма Сергей Аксенов допустил использование "фантастических" вариантов водоснабжения Крыма. Он призвал все возможные сценарии водоснабжения Симферополя и ближайших к нему районов.

Должны выйти мы из этой ситуации с честью, спокойно.

Сергей Аксёнов, глава Крыма

По его словам, с начала года власти полуострова были готовы к тому, что в регионе летом не будет осадков. Аксёнов подчеркнул, что все трудности нужно спокойно преодолеть. Он добавил, что сейчас рассматривается вопрос о бурении новых скважин для дополнительного обеспечения водой Симферополя. 

Ранее в Крыму создали оперативный штаб по вопросам водоснабжения.

Теги: аксенов, засуха, крым
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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