В Крыму создали оперативный штаб по вопросам водоснабжения. Инициатором выступил глава региона Сергей Аксёнов.
По его словам, причиной создания штаба стала напряжённая ситуация с водоснабжением в республике.
Два раза в неделю проводим такой штаб в прямом эфире: понедельник и пятница.
Сергей Аксёнов, глава Крыма
Отметим, что в Симферополе и 39 селах в Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма ввели поэтапный режим ограничения водоснабжения пресной водой. Причина — засуха и обмелевшие водохранилища.
Аксёнов призвал обеспечить обратную связь с населением республики по вопросам водоснабжения.
Ранее Тихановская озвучила свое мнение по вопросу Крыма.
Фото: pixabay.com
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