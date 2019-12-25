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В Крыму создали оперативный штаб по вопросам водоснабжения
Сегодня, 11:24
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matveyvn

В Крыму создали оперативный штаб по вопросам водоснабжения

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В Симферополе и 39 селах в Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма ввели поэтапный режим ограничения водоснабжения.

В Крыму создали оперативный штаб по вопросам водоснабжения. Инициатором выступил глава региона Сергей Аксёнов.

По его словам, причиной создания штаба стала напряжённая ситуация с водоснабжением в республике.

Два раза в неделю проводим такой штаб в прямом эфире: понедельник и пятница.

Сергей Аксёнов, глава Крыма

Отметим, что в Симферополе и 39 селах в Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма ввели поэтапный режим ограничения водоснабжения пресной водой. Причина — засуха и обмелевшие водохранилища.

Аксёнов призвал обеспечить обратную связь с населением республики по вопросам водоснабжения.

Ранее Тихановская озвучила свое мнение по вопросу Крыма.

Фото: pixabay.com

Теги: аксенов, водоснабжение, крым
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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