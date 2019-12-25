В Симферополе и 39 селах в Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма ввели поэтапный режим ограничения водоснабжения.

В Крыму создали оперативный штаб по вопросам водоснабжения. Инициатором выступил глава региона Сергей Аксёнов.

По его словам, причиной создания штаба стала напряжённая ситуация с водоснабжением в республике.

Два раза в неделю проводим такой штаб в прямом эфире: понедельник и пятница. Сергей Аксёнов, глава Крыма

Отметим, что в Симферополе и 39 селах в Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма ввели поэтапный режим ограничения водоснабжения пресной водой. Причина — засуха и обмелевшие водохранилища.

Аксёнов призвал обеспечить обратную связь с населением республики по вопросам водоснабжения.

Ранее Тихановская озвучила свое мнение по вопросу Крыма.

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