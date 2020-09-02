Политик считает, что присоединение полуострова противоречит международным нормам.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская озвучила свое мнение по вопросу Крыма. Об этом она заявила в интервью литовскому порталу LRT.

Тихановская подчеркнула, что данный вопрос не должен разъединять жителей республики.

Мы же понимаем, что существуют международные законы и что Крым отошел другому государству в противоречие этим законам. - Светлана Тихановская, бывший кандидат в президенты Белоруссии

Затем оппозиционерка повторила свои слова о позиции по Крыму, "принятой в Белоруссии". Она полагает, что белорусы имеют "разные взгляды" на данный вопрос. Однако, пока граждан волнуют "новые честные выборы".

Ранее мы сообщили, что правительство выделило 22 млрд медикам и соцработникам.

Видео: YT / Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija