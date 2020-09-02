Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская озвучила свое мнение по вопросу Крыма. Об этом она заявила в интервью литовскому порталу LRT.
Тихановская подчеркнула, что данный вопрос не должен разъединять жителей республики.
Мы же понимаем, что существуют международные законы и что Крым отошел другому государству в противоречие этим законам.
- Светлана Тихановская, бывший кандидат в президенты Белоруссии
Затем оппозиционерка повторила свои слова о позиции по Крыму, "принятой в Белоруссии". Она полагает, что белорусы имеют "разные взгляды" на данный вопрос. Однако, пока граждан волнуют "новые честные выборы".
Ранее мы сообщили, что правительство выделило 22 млрд медикам и соцработникам.
Видео: YT / Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija
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