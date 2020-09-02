Правительство выделило 22 млрд медикам и соцработникам

Президентские выплаты предусмотрены в рамках борьбы с коронавирусом.

Правительство выделило дополнительные 22 млрд медикам и соцработникам. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Президент России Владимир Путин распорядился поддержать медицинских и социальных работников, которые ежедневно лечат больным с коронавирусом. Деньги на выплаты поступят из резервного фонда правительства

На выплаты врачам, фельдшерам, медсестрам, водителям машин скорой помощи, а также работникам социальных учреждений, которые помогают больным с коронавирусом, будут выделены дополнительные средства. - сказано в сообщении

Кроме того, свыше 321 млн получат сотрудники центров ФМБА, более 1,8 млрд выделено работникам соцучреждений: интернатов для инвалидов и домов престарелых.

Ранее мы сообщили, что Греция откроет границу с Россией с 7 сентября.

Видео: government.ru