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Правительство выделило 22 млрд медикам и соцработникам

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Президентские выплаты предусмотрены в рамках борьбы с коронавирусом.

Правительство выделило дополнительные 22 млрд медикам и соцработникам. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Президент России Владимир Путин распорядился поддержать медицинских и социальных работников, которые ежедневно лечат больным с коронавирусом. Деньги на выплаты поступят из резервного фонда правительства

На выплаты врачам, фельдшерам, медсестрам, водителям машин скорой помощи, а также работникам социальных учреждений, которые помогают больным с коронавирусом, будут выделены дополнительные средства.

- сказано в сообщении

Кроме того, свыше 321 млн получат сотрудники центров ФМБА, более 1,8 млрд выделено работникам соцучреждений: интернатов для инвалидов и домов престарелых.

Ранее мы сообщили, что Греция откроет границу с Россией с 7 сентября.

Видео: government.ru

Теги: выплаты, медики, михаил мишустин, правительство
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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