Греция откроет границу с Россией с 7 сентября

Еженедельно в страну смогут приезжать до 500 туристов из России.

Греция откроет границу для граждан России с 7 сентября. Об этом говорится в совместном заявлении двух стран. согласно заключенному соглашению, в страну еженедельно смогут приезжать до 500 туристов из РФ.

По прибытию они будут обязаны предоставить отрицательный тест на наличие коронавируса. Тест должен быть сделан методом ПЦР. Также путешественники должны показать ваучер на отель. Посетить Грецию россияне смогут только через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона.

Напомним, что с 1 сентября госграницы с Россией открыла Молдавия. С 15 сентября к открытию границ с РФ готовится Южная Осетия.

Польша вывела Россию из списка стран, с которыми запрещено авиасообщение.