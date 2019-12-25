Со 2 сентября Варшава может принимать самолеты с гражданами РФ.

Польша вывела Россию из списка стран, с которыми запрещено авиасообщение из-за коронавируса. Об этом 1 сентября сообщается в распоряжении местного правительства. В обновленном списке, в котором зафиксированы страны, гражданам которых не разрешен въезд на территорию, значится 44 страны. РФ из данного перечня убрана.

Новое постановление будет действовать со 2 по 15 сентября. Запрет на авиасообщение не коснется рейсов, которые выполняются с согласия премьер-министра, а также военных перелетов.

Польша отказывается принимать самолеты из Армении, Румынии, США, Бразилии, Израиля, Индии, Испании, Ливана, Ливии, Казахстана и других государств. Кроме России из списка пропал также Китай и ряд других стран.

Премьер Польши: Германия и СССР ответственны за начало Второй мировой войны.