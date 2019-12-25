МИД Польши вызвал посла Белоруссии после заявления о Гродно

Накануне занимающий пост президента Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша хочет забрать Гродненскую область.

Министр иностранных дел Польши Марчин Пшидач вызвал посла Белоруссии после заявления о Гродно.

Пшидач решил побеседовать с послом по поводу неоднократных обвинений в адрес Варшавы со стороны белорусских властей и президента. Встреча назначена на 15:00 (16:00 мск).

Лукашенко считает, что началась дипломатическая бойня за Белоруссию. Политик уверен, что "неустоявшие соседи" вынуждают тратить Белоруссию средства на охрану западных границ. Политик полагает, что если начнется вмешательство во внутренние дела республики, то Гродненская область достанется Польше. Также Лукашенко добавил, что Варшава уже в открытую об этом говорит.

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