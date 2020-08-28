Путин заинтересовался расследованием ситуации с Навальным

В Кремле уточнили, что телефонный разговор состоялся по инициативе премьер-министра Италии.

Президент России Владимир Путин заинтересовался расследованием ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Российский лидер обсудил ситуацию с отравлением политика с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Об этом сказано на сайте Кремля.

В сообщении уточняется, что политики обсудили госпитализации Алексея Навального. Путин отметил, что важно не допустить "скороспелых и необоснованных обвинений". В связи с этим, российская сторона нуждается в тщательном и объективном расследовании всех обстоятельств произошедшего.

Накануне врачи немецкой клиники "Шарите" заявили, что клинические анализы показывают отравление Алексея Навального ингибиторами холинэстеразы. Однако, яд в организме пациента пока найти не удалось.

Видео: Telegram / Baza