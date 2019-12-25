Лукашенко считает, что против республики идет "гибридная война".

Занимающий пост президента Белоруссии Александра Лукашенко заявил о дипломатической бойне за Белоруссию. Об этом сообщает информационное агентство БелТА.

По мнению политика, "неустоявшие соседи" вынуждают тратить Белоруссию большие деньги на охрану западных границ.

Мы сегодня имеем налицо определенный этап гибридной, скажем прямо, войны против Беларуси. А как это иначе называть? Средства массовой информации и информационная сфера поражена этой борьбой, войной противоборствующих сторон. Дипломатическая бойня против нас началась и на самом высоком уровне. - Александр Лукашенко, занимающий пост президента Белоруссии

Политик уверен, что соседние государства поднимают тему перевыборов в республике и уже начали вмешиваться во внутренние дела Белоруссии. Лукашенко заявил, что если республика распадется, то Гродненская область достанется Польше. По мнению политика, они уже в открытую об этом говорят.

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