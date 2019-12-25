Среди российских банков комиссию за обслуживание счетов в евро ввели: Газпромбанк, «Альфа» и банк «Санкт-Петербург».

В России начали вводить комиссии за ведение счетов в евро. Об этом сообщили "Известия".

Пользователи могут без комиссии открывать и вести счета в евро в Сбербанке, МКБ, ВТБ, "ЮниКредите", Совкомбанке, "Зените", "Райффайзене", УБРиРе, "Хоум Кредите" и еще нескольких финансовых организациях. Аналитики уверены, что список банков, взымающих комиссию за счета в иностранной валюте, будет расти.

Изначально комиссии за обслуживание в евро вводили небольшие банки. Затем начали подключаться гранды финансовой индустрии. Прогнозируемая ставка в еврозоне будет держаться на минимальном уровне еще в течение 3 лет. За это время многие банки введут ограничения для держателей счетов в евро.

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