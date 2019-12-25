Глава Башкирии посчитал исчерпанным конфликт вокруг горы Куштау

Глава Башкирии Радий Хабиров посчитал исчерпанным конфликт вокруг горы Куштау. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24".
Региональный лидер рассказал, что руководство обратилось в прокуратуру с обращением о том, что сделка по приватизации БСК была незаконной и несправедливой. В результате государство потеряло контрольную долю акций, что нанесло ущерб региону в размере более чем 10 млрд рублей.
Нам сложно сейчас говорить, поскольку нужно провести всевозможный аудит, и, наверно, этим уже будут заниматься коллеги из прокуратуры и правоохранительных органов.
- Радий Хабиров, глава Башкирии
Хабиров подчеркнул, что правительство и региональные власти занимаются расследованием о выводе денег за рубеж. Сообщается, что деньги из предприятия "практически выметались".
Ранее мы сообщили, что правительство выделит 34,3 млрд рублей на выплаты детям.
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