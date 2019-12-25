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Глава Башкирии посчитал исчерпанным конфликт вокруг горы Куштау
Сегодня, 12:22
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Глава Башкирии посчитал исчерпанным конфликт вокруг горы Куштау

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Хабиров заявил, что региональные власти не имеют права рассматривать Куштау, как сырьевую проблему.

Глава Башкирии Радий Хабиров посчитал исчерпанным конфликт вокруг горы Куштау. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24".

Региональный лидер рассказал, что руководство обратилось в прокуратуру с обращением о том, что сделка по приватизации БСК была незаконной и несправедливой. В результате государство потеряло контрольную долю акций, что нанесло ущерб региону в размере более чем 10 млрд рублей.

Нам сложно сейчас говорить, поскольку нужно провести всевозможный аудит, и, наверно, этим уже будут заниматься коллеги из прокуратуры и правоохранительных органов.

- Радий Хабиров, глава Башкирии

Хабиров подчеркнул, что правительство и региональные власти занимаются расследованием о выводе денег за рубеж. Сообщается, что деньги из предприятия "практически выметались".

Ранее мы сообщили, что правительство выделит 34,3 млрд рублей на выплаты детям.

Теги: башкирия, гора куштау, радий хабиров
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Новости России,

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