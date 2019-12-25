Глава Башкирии посчитал исчерпанным конфликт вокруг горы Куштау

Хабиров заявил, что региональные власти не имеют права рассматривать Куштау, как сырьевую проблему.

Глава Башкирии Радий Хабиров посчитал исчерпанным конфликт вокруг горы Куштау. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24".

Региональный лидер рассказал, что руководство обратилось в прокуратуру с обращением о том, что сделка по приватизации БСК была незаконной и несправедливой. В результате государство потеряло контрольную долю акций, что нанесло ущерб региону в размере более чем 10 млрд рублей.

Нам сложно сейчас говорить, поскольку нужно провести всевозможный аудит, и, наверно, этим уже будут заниматься коллеги из прокуратуры и правоохранительных органов. - Радий Хабиров, глава Башкирии

Хабиров подчеркнул, что правительство и региональные власти занимаются расследованием о выводе денег за рубеж. Сообщается, что деньги из предприятия "практически выметались".

Ранее мы сообщили, что правительство выделит 34,3 млрд рублей на выплаты детям.