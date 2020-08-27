Средства будут выделены из резервного фонда.

Правительство выделит 34,3 млрд рублей на выплаты детям от трех до семи лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект распоряжения кабинета министров.

Дети получат ежемесячные пособия. По состоянию на 14 августа 2020 года численность детей, на которых назначена выплата, составила 3 млн 16 тыс. человек. Власти полагают, что у семей возникнет дополнительная потребность в деньгах осенью. Кроме того, дополнительную выплату получат 151 тыс. детей в течение 12 месяцев 2020 года.

В августе появилась информация, что Минтруд занимается разработкой нормативно-правового акта, согласно которому выплаты для некоторых получателей могут быть увеличены. Размер выплаты в среднем составит 5,5 тыс. рублей на ребенка.

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Видео: kremlin.ru