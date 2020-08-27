Облигации российский компаний станут менее привлекательными для Запада.

Россия попала в тройку стран с наиболее уязвимыми облигациями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование агентства.

Речь идет об облигациях с фиксированной доходностью. Специалисты уверены, что в случае ускорения роста мировых потребительских цен реальная доходность российских ценных бумаг упадет до минимума по сравнению со средним показателем за последние 3 года. Рынок перестанет интересоваться российскими облигациями. Ценные бумаги других стран будут более востребованы, что станет новым потрясением для экономики России.

Центральные банки не смогут снижать ключевые процентные ставки. По прогнозу аналитиков агентства, это может еще больше усугубить ситуацию.

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