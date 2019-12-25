Стало известно, сколько Россия потеряла в пандемию коронавируса. Об этом сказано на сайте Росстата.
Аналитики не учитывали в сводке показатели госструктур, предприятий малого и среднего бизнеса, а также нефинансового сектора. Кроме того, по подсчетам Росстата, организации понесли дополнительные убытки на сумму 1,5 трлн, а также 2,2 трлн недополученной прибыли.
За 2020 год число предприятий, генерирующих прибыль, снизилось на 4%. Все эти организации показали отрицательные экономические показатели по итогам 6 месяцев.
Ранее мы сообщили, что Путин наделил Медведева новыми полномочиями по Арктике.
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