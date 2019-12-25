Потери российских компаний в первой половине 2020 года составили 3,7 трлн рублей.

Стало известно, сколько Россия потеряла в пандемию коронавируса. Об этом сказано на сайте Росстата.

Аналитики не учитывали в сводке показатели госструктур, предприятий малого и среднего бизнеса, а также нефинансового сектора. Кроме того, по подсчетам Росстата, организации понесли дополнительные убытки на сумму 1,5 трлн, а также 2,2 трлн недополученной прибыли.

За 2020 год число предприятий, генерирующих прибыль, снизилось на 4%. Все эти организации показали отрицательные экономические показатели по итогам 6 месяцев.

Ранее мы сообщили, что Путин наделил Медведева новыми полномочиями по Арктике.