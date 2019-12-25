Путин наделил Медведева новыми полномочиями по Арктике

Комиссия будет заниматься анализом состояния и перспектив развития международной обстановки в Арктике.

Президент России Владимир Путин наделил Дмитрия Медведева новыми полномочиями по Арктике. Он потребовал создать Межведомственную комиссию Совета безопасности по вопросам обеспечения национальных интересов России в Арктике. Об этом говорится в указе на портале правовой информации.

Владимир Путин хочет, чтобы подразделение занималось обеспечением интересов и оценкой хода реализации национальных приоритетов в регионе. Кроме того, специалисты будут заниматься внешними и внутренними национальными угрозами. Под руководством Медведева, комиссия начнет применять специальные экономические меры для обеспечения нацбезопасности и многим другим. Заседания будут проходить не реже чем раз в полгода. В состав комиссии войдут еще 30 человек.

Напомним, в марте президент утвердил Основы государственной политики России в Арктике до 2035 года. Он прописал меры, которые позволят не допустить начала военных действий против России в Арктике.

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