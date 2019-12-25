Bloomberg: Стало известно о разногласиях Путина и Меркель

Меркель разочарована реакцией Путина на ее требование срочно провести расследование по делу оппозиционера Алексея Навального.

Стало известно о разногласиях президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Об этом сообщил Bloomberg.

Канцлер ФРГ считает, что российский коллега не проявил гибкости после возможного отравления политика. Агентство пишет, что Меркель тщательно подбирает слова. По факту, она является "ключевым каналом на Запад" для президента России. Однако Кремль посчитал, что повода для расследования пока нет.

Авторы материала уверены, что влияние Меркель на Путина существенно ослабло. Bloomberg пишет, что Москва может не переживать из-за ответной реакции. Дело в том, что в следующем году Меркель покинет пост.

Ранее мы сообщили, что Белорусская оппозиция отложила переговоры с Россией.

Видео: YouTube / AFP News Agency