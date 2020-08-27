Тихановская считает, что "время пока не пришло".

Белорусская оппозиция отложила переговоры с Россией. Об этом в интервью газете Monde заявила баллотировавшаяся на пост президента республики Светлана Тихановская.

После проигрыша в президентских выборах, Тихановская отправилась в Литву. Там она провела встречу с первым замгоссекретаря США Стивеном Биганом. Она отметила, что готова разрешить политический кризис в Белоруссии через диалог о мирной передачи власти и открытости для посредничества международных организаций. 25 августа Тихановская выступила на заседании комитета Европарламента по ситуации в Белоруссии.

Оппозиционер уточнила, что Белоруссия "открыта для диалога со всеми". Белорусская сторона ждет, что Россия поддержит борьбу за права республики. При этом, Тихановская обратила внимание на суверенитет. Она попросила проявить уважение к республике и её гражданам.

Ранее мы сообщили, что в посольстве России ответили на расширение санкций США.

Видео: YouTube / euronews (in English)