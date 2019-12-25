Антонов подчеркнул, что Белый дом не удосужился представить каких-либо доказательств по данному обвинению.

В посольстве России ответили на расширение санкций США. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что упомянутое обвинение США российских НИИ в том, что они причастны к разработке химического и биологического оружия, беспочвенны. Об этом он написал на своей страничке "ВКонтакте".

Посольство обратит внимание на упомянутое уведомление американского ведомства. Несмотря на это, оно вызывает у властей недоумение. Как отметил Антонов, Соединенные Штаты используют знакомые формулировки наподобие "наличия весомых оснований полагать". Он уточнил, что Организация по запрещению химического оружия в 2017 году подтвердила, что Россия ликвидировала все химоружие. Теперь Москва ждет разъяснений по беспочвенным обвинениям.

Антонов напомнил, что США по-прежнему остаются единственным обладателем "существенных запасов" боевых отравляющих веществ. Кроме того, администрация Трампа находит "тысячу причин", способствующих замедлению процесса их уничтожения.

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