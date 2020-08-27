Иностранный нефтяной танкер протаранил причал в Приморске

Капитан гавани задержал судно на 72 часа до предоставления обеспечения. Он действовал на основании Кодекса торгового мореплавания.

Нефтяной танкер Nord Independence протаранил причал в Приморске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение Приморского порта.

О происшествии стало известно несколько часов назад. Затем инцидент подтвердил официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин. Известно, что танкер плыл под флагом Португалии. При отшвартовке он повредил гидротехнические сооружения причала. Демин отметил, что происшествие никак не скажется на графике отгрузок порта.

Официальный представитель "Транснефти" подчеркнул, что это уже третий инцидент за последнее время. Он заявил, что "его могло бы и не быть, если бы работа шла по утвержденной в порту инструкции". Проблема в том, что ФАС посчитала, что регламент ограничивает конкуренцию.

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Видео: YouTube / Beautiful planet