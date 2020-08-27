Жириновский предложил Путину перевести Фургала под домашний арест

Политик считает, что это снизит напряженность в регионе.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил президенту РФ Владимиру Путину перевести Сергея Фургала под домашний арест. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24".

Недавно Жириновский заявил, что партия ЛДПР просила помиловать экс-губернатора Хабаровского края. Он направил очередное письмо президенту и искренне уверен, что это принесет "успокоение" для местных жителей.

Там есть варианты, как можно быстрее успокоить все в Хабаровском крае, чтобы этот вопрос был снят с повестки дня, а Сергей Иванович (Фургал) находился бы в условиях, которые позволяли бы жителям знать, что он находится в Хабаровске, может быть там под домашним арестом, и так далее. - Владимир Жириновский, лидер партии ЛДПР

Напомним, что с 11 июля в Хабаровске проходят несанкционированные митинги. На данный момент Фургал находится в СИЗО Лефортово и не признает свою вину.

Ранее мы сообщили, что Эльман Пашаев пройдет проверку на полиграфе по делу о мошенничестве.

Видео: СК России, ВК/Типичный Хабаровск