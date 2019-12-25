Пашаев утверждает, что предприниматель Анзор Псуноков три года назад передал ему 1,5 млн рублей, которые он не получил обратно.

Эльман Пашаев пройдет проверку на полиграфе по делу о мошенничестве. Об этом он сообщил в беседе с агентством "РИА Новости".

Адвокат артиста Михаила Ефремова, ставшего соучастником ДТП со смертельным исходов в Москве, утверждает, что в тот момент находился в другом месте. Как рассказал Пашаев, три года назад он просил следователя установить его местонахождение и четырех свидетелей, которые видели передачу денег. Он полагает, что бизнесмен может пойти в полицию из мести. Пашаев подчеркнул, что ранее супругу Псунокова привлекали к ответственности по делу о мошенничестве. Адвокат предполагает, что эта ситуация как-то связана с его работой по делу Ефремова.

Сегодня весь день до позднего вечера проводили очную ставку между свидетелем и Псуноковым. Завтра и я, и Псуноков пройдем полиграф. - Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремовах

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