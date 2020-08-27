Омские медики боролись за жизнь Навального 44 часа

Скорая получила сигнал еще когда самолет был в воздухе. Уже через 16 минут машина прибыла в омский аэропорт.

Омские медики боролись за жизнь оппозиционера Алексея Навального 44 часа. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на распоряжение региональных медиков.

Через 17 минут после того, как Навального передали в руки врачей, его доставили в больницу скорой помощи. Авторы письма отмечают, что "это факт, который невозможно отрицать". Врачи считают, что сторонники оппозиционера ставят "политический" диагноз. По их мнению, он не имеет никакого отношения к медицине. Так происходит "очернение" врачей. Авторы письма отмечают, что обвинители не знакомы с результатами анализов и обследований. Врачи уверены, что таких людей "больше интересует санузел в приемном отделении, в котором сейчас идет ремонт, нежели объективная оценка фактов о самочувствии больного".

Письмо составили в среду. Оно подписано лицами медицинского сообщества больницы, где проходил лечение Алексей Навальный. Свои подписи оставили: председатель Омской региональной ассоциации врачей Вадим Бережной, председатель профсоюза работников здравоохранения Сергей Быструшкин, ректор ОмГМУ (Омского государственного медицинского университета) Мария Ливзан, заслуженный врач РФ Марат Адырбаев, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Омской области Юрий Новиков.

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