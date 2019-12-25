Ветеран ВМС США назвал уязвимое место России в случае войны с НАТО

Эксперт заявил о необходимости морской блокады России.

Ветеран Военно-морских сил США назвал уязвимое место России в случае войны с НАТО. В публикации для Clio"s Musings автор книги "Советская военно-морская дипломатия" Брэдфорда Дисмьюкс рассказал о том, что РФ стала зависимой от использования морских путей из-за глобализации. В связи с этим в стратегическом плане Москва является уязвимой.

Уязвимость России на море кажется очевидной и продолжает расти...Запад должен убедительно угрожать России лишением права пользования Мировым океаном Брэдфорд Дисмьюкс, ветеран ВМС США

Эксперт напомнил, что Россия занимает второе место после Китая по количеству торговых кораблей с национальным флагом. В случае российской агрессии в сторону НАТО альянс должен будет объявить полную блокаду морских путей. По замыслу Дисмьюкса, американский флот будет выслеживать суда РФ в арктических водах, европейские флота - в морях, которые омывают Европу, союзники США - в Тихоокеанском регионе, а Япония и Южная Корея - контролировать восточные порты РФ.

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