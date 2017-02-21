В 95 лет умер моряк с легендарного снимка со дня окончания Второй мировой

Фото имеет официальное название "День победы над Японией на Таймс-сквер", но его многие называют просто "Поцелуй". Сегодня Джорджу Мендонсу могло бы исполниться 96 лет.

В США на 96-ом году жизни в доме престарелых скончался ветеран американских ВМС Джордж Мендонса, запечатленный на легендарной фотографии 1945 года "День победы над Японией на Таймс-сквер". Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на дочь Мендонсы.

Мужчина страдал от острой сердечной недостаточности и умер в воскресенье, 17 февраля в доме престарелых в городе Мидлтаун (Род-Айленд). Во вторник, 19 февраля Мендонсу исполнилось бы 96 лет. Долгие годы разные люди говорили, что именно они изображены на фото. Однако, спустя десятки лет система распознавания лиц помогла определить, что на снимке моряк Джордж Мендонса и медсестра Грета Фридман (она скончалась в 92 года 11 сентября 2016 года).

После того, как Япония 14 августа 1945 года приняла условия капитуляции, все жители Нью-Йорка вышли на улицы. Моряк Мендоса случайно заметил медсестру и спонтанно ее поцеловал, их успел сфотографировать фотожурналист Альфред Эйзенштадт. Фото имеет официальное название "День победы над Японией на Таймс-сквер", но его многие называют просто "Поцелуй".

Фото и видео: NBC News