Рубиалесу назначили штраф в 10,8 тыс евро за поцелуй без согласия

Экс-глава RFEF признан виновным за инцидент на футбольном поле, который произошел в 2023 году.

Бывший глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес приговорен к штрафу в размере 10,8 тысяч евро за поцелуй футболистки Дженнифер Эрмосо. Такой информацией поделились иностранные журналисты из издания Tribuna Valladolid. Известно, что теперь мужчине будет запрещено приближаться к спортсменке ближе, чем на 200 метров в течение одного года. Бывший тренер женской сборной Испании Хорхе Вильда, а также сотрудники администрации национальной команды Альберт Луке и Рубен Ривера оправданы по уголовному делу. Ранее они обвинялись в принуждении в отношении Эрмосо приуменьшить значение поцелуя.

Напомним, что 20 августа 2023 года национальная сборная Испании победила команду Англии с результатом 1:0. Команда впервые выиграла женский чемпионат мира. На торжественной церемонии награждения Рубиалес надел медаль на футболистку Эрмосо и поцеловал девушку в губы. А 26 августа дисциплинарный комитет Международной федерации футбола принял решение временно отстранить Луиса Рубиалеса от должности президента RFEF. Далее Эрмосо подала заявление в прокуратуру из-за инцидента на поле. Уже 10 сентября 2023 года Рубиалес сообщил о том, что подал заявление об отставке с поста президента RFEF.

В США отменили решение о запрете фотоснимка военных лет "Поцелуй".

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