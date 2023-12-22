В США отменили решение о запрете фотоснимка военных лет "Поцелуй"

Карин Жан-Пьер рассказала о деле, относящемся к министерству по делам ветеранов.

Американская администрация при президенте Джо Байдене отменила решение о запрете знаменитой фотографии военных лет "Поцелуй". Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Иностранную чиновницу СМИ попросили прокомментировать информацию о том, что в министерстве по делам ветеранов властями страны распространен меморандум, запрещающий выставлять на всеобщее обозрение этот снимок. Она заметила, что министр Денис Макдоноу принял самостоятельное решение не утверждать меморандум.

Вы только что описали это как переполох, и, очевидно, было несколько сообщений об этом. Я могу определенно сказать, что меморандум не был утвержден. Так что мы даже не знали об этом, пока вы все не начали об этом сообщать. Но мы не запрещаем эту фотографию. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что по соцсетям появилась копия служебной записки помощника заместителя Дениса Макдоноу с требованием убрать фотографию "Поцелуй" из всех медицинских учреждений министерства. В памятке говорилось о том, что фотография "показывает акт без согласия", что не соответствует политике профильного ведомства в отношении сексуальных домогательств.

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Фото и видео: YouTube / CBS News