Белый дом не видит признаков кибератаки в массовом сбое в работе соцсетей

Карин Жан-Пьер оценила недавние проблемы пользователей соцсетей.

Американская администрация при президенте Джо Байдене осведомлена о массовом сбое в работе социальных сетей, произошедшем во вторник, 5 марта, однако власти страны не усматривают в нем признаков вредоносной киберактивности. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Чиновница пояснила, что в том числе говорит и о той киберугрозе, проявляемой на территории США в связи с организацией первичных выборов (праймериз).

Мы, безусловно, в курсе инцидента, произошедшего в последние несколько часов. Нам неизвестно о какой-то конкретной вредоносной киберактивности или какой-либо взаимосвязи с сегодняшними выборами. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что вчера множество пользователей в мире сообщили о сбое в работе крупных онлайн-сервисов и порталов. Согласно данным мониторинга сервиса Downdetector, такие сбои коснулись крупнейших операторов связи США, многих ресурсов корпорации Meta (признана в России экстремистской и террористической, запрещена на территории РФ). Также проблемы затронули работу соцсети X и корпорации Google, включая почтовое приложение Gmail и видеохостинг YouTube.

Байден не намерен уходить в отставку по примеру лидера республиканцев в Сенате.

Фото и видео: YouTube / CBS News