Байден не намерен уходить в отставку по примеру лидера республиканцев в Сенате

В США прокомментировали решение Митча Макконнелла.

Американский президент Джо Байден не планирует следовать примеру лидера республиканского меньшинства в Сенате Конгресса США Митча Макконнелла, политик из Белого дома намерен продолжать выполнять возложенные на него должностные обязательства. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге сделала официальный представитель администрации страны Карин Жан-Пьер. Чиновница ответила на вопрос СМИ о том, рассматривает ли 81-летний лидер США возможность последовать примеру законодателя. Ранее 82-летний сенатор публично заявил о том, что к концу 2024 года покинет свой пост.

Решения, подобные тому, которое принял сенатор Митч Макконнелл, сугубо личные. Их должен принимать человек... Президент говорит начистоту. Он заявлял, что хочет продолжать работать на благо американцев, как делал это последние три года. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Карин Жан-Пьер отметила успехи администрации Байдена в сфере экономической системы, здравоохранения, борьбы с климатическими изменениями. Она назвала срок правления политика историческим для государства.

В Белом доме заявили, что отставка Макконнелла не помешает обсуждению Украины в Конгрессе.

Фото и видео: YouTube / Associated Press