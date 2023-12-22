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В Белом доме заявили, что отставка Макконнелла не помешает обсуждению Украины в Конгрессе

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Карин Жан-Пьер оценила отставку лидера республиканцев в Сенате.

Предстоящий уход 82-летнего Митча Макконнелла с должности лидера республиканского меньшинства в Сенате Конгресса США не повлияет на переговоры, касающиеся правительственного американского законопроекта о выделении дополнительного финансирования для оказания помощи Вооруженным силам Украины. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Чиновница заметила, что отставка с рабочего поста не скажется на документе, находящемся на изучении у законодателей. 

Предполагаю, что это не будет ничего означать...Он сказал, что, в сущности, сложит с себя полномочия к концу этого года.

Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Сам политик говорил о том, что фракция изберет своего нового лидера в ноябре 2024 года, а в должность тот вступит с января 2025 года. 

В Белом доме заявили, что медосмотр Байдена не включал проверку умственных способностей.

Фото и видео: YouTube / Associated Press

Теги: белый дом, карин жан-пьер, конгресс, митч макконнелл
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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