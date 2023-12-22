В Белом доме заявили, что отставка Макконнелла не помешает обсуждению Украины в Конгрессе

Карин Жан-Пьер оценила отставку лидера республиканцев в Сенате.

Предстоящий уход 82-летнего Митча Макконнелла с должности лидера республиканского меньшинства в Сенате Конгресса США не повлияет на переговоры, касающиеся правительственного американского законопроекта о выделении дополнительного финансирования для оказания помощи Вооруженным силам Украины. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Чиновница заметила, что отставка с рабочего поста не скажется на документе, находящемся на изучении у законодателей.

Предполагаю, что это не будет ничего означать...Он сказал, что, в сущности, сложит с себя полномочия к концу этого года. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Сам политик говорил о том, что фракция изберет своего нового лидера в ноябре 2024 года, а в должность тот вступит с января 2025 года.

В Белом доме заявили, что медосмотр Байдена не включал проверку умственных способностей.

Фото и видео: YouTube / Associated Press