В Белом доме заявили, что медосмотр Байдена не включал проверку умственных способностей

Медицинский осмотр, который прошел лидер Белого дома Джо Байден, не включал в себя проверку его умственных способностей. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге сделала официальный представитель американской администрации Карин Жан-Пьер. Чиновница пояснила прессе, что доктор главы страны отметил, что политик проходит проверку на умственные способности ежедневно, когда выполняет свои рабочие обязанности. В Вашингтоне полагают, что эта работа сложнее, чем любая 15-минутная клиническая проверка.
Что касается проверки умственных способностей, президенту не нужна проверка умственных способностей. Это не моя оценка. Это оценка врача президента. Такова также оценка невропатолога.
Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома
Ранее Джо Байден говорил о том, что пройденный им медосмотр в центре имени Уолтера Рида не показал ничего нового по сравнению с аналогичным исследованием в 2023 году. Карин Жан-Пьер заверила, что лечащий врач президента США Кевин О"Коннор остался доволен тем, как все прошло. По завершению подготовки, доктор предоставит подробный отчет.
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Фото и видео: YouTube / Associated Press
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