В Белом доме заявили, что медосмотр Байдена не включал проверку умственных способностей

Карин Жан-Пьер раскрыла подробности проверки состояния здоровья политика.

Медицинский осмотр, который прошел лидер Белого дома Джо Байден, не включал в себя проверку его умственных способностей. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге сделала официальный представитель американской администрации Карин Жан-Пьер. Чиновница пояснила прессе, что доктор главы страны отметил, что политик проходит проверку на умственные способности ежедневно, когда выполняет свои рабочие обязанности. В Вашингтоне полагают, что эта работа сложнее, чем любая 15-минутная клиническая проверка.

Что касается проверки умственных способностей, президенту не нужна проверка умственных способностей. Это не моя оценка. Это оценка врача президента. Такова также оценка невропатолога. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Ранее Джо Байден говорил о том, что пройденный им медосмотр в центре имени Уолтера Рида не показал ничего нового по сравнению с аналогичным исследованием в 2023 году. Карин Жан-Пьер заверила, что лечащий врач президента США Кевин О"Коннор остался доволен тем, как все прошло. По завершению подготовки, доктор предоставит подробный отчет.

Директор ЦРУ рассказал лидерам Конгресса США о тяжелой ситуации на Украине.

Фото и видео: YouTube / Associated Press