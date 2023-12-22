Карин Жан-Пьер раскрыла подробности встречи главы США с конгрессменами.

Директор американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс рассказал политическим лидерам обеих палат Конгресса США о тяжелой ситуации в региональном конфликте для ВСУ. Это произошло во время рабочей встречи президента США Джо Байдена с законодателями, посвященной в том числе дальнейшей поддержке армии киевского режима. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Ответственность за неудачи ВСУ в Вашингтоне возложили на "бездействие" Конгресса США.

Все четыре лидера поняли серьезность ситуации на Украине. Дело в том, что они услышали отрезвляющий отчет директора ЦРУ, который находился с ними, о том, что Украина потеряла позиции на поле боя. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Уильям Бернс рассказал местным законодателям о том, что дальнейшее промедление с выделением финансирования для армии киевского режима повлечет за собой тяжелые последствия.

Белый дом назвал Авдеевку критически важным городом в украинском конфликте.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television