  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:29
94
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Директор ЦРУ рассказал лидерам Конгресса США о тяжелой ситуации на Украине

0 0

Карин Жан-Пьер раскрыла подробности встречи главы США с конгрессменами.

Директор американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс рассказал политическим лидерам обеих палат Конгресса США о тяжелой ситуации в региональном конфликте для ВСУ. Это произошло во время рабочей встречи президента США Джо Байдена с законодателями, посвященной в том числе дальнейшей поддержке армии киевского режима. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Ответственность за неудачи ВСУ в Вашингтоне возложили на "бездействие" Конгресса США.

Все четыре лидера поняли серьезность ситуации на Украине. Дело в том, что они услышали отрезвляющий отчет директора ЦРУ, который находился с ними, о том, что Украина потеряла позиции на поле боя.

Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Уильям Бернс рассказал местным законодателям о том, что дальнейшее промедление с выделением финансирования для армии киевского режима повлечет за собой тяжелые последствия.

Белый дом назвал Авдеевку критически важным городом в украинском конфликте.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television

Теги: белый дом, карин жан-пьер, уильям бернс, цру
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии