Карин Жан-Пьер прокомментировала ситуацию для ВСУ на поле боя.

В Вашингтона считают город Авдеевка критически важным населенным пунктом для Украины после неоднократных заявлений западных и киевских официальных лиц о том, что этот объект не имеет стратегического значения. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Чиновница привела в пример бегство армии киевского режима как доказательство того, что солдаты оказались в плачевной ситуации, которая сложилась на поле боя в последнее время из-за того, что американский Конгресс отказывается принимать дополнительные ассигнования для ВСУ.

Мы видели на прошлой неделе, как Россия заняла один из важнейших городов. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Ранее президент США Джо Байден допустил, что Киев может потерять контроль и над другими городами после взятия Авдеевки российскими войсками.

США считают, что антироссийские санкции имеют кумулятивный эффект.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television