В Вашингтона считают город Авдеевка критически важным населенным пунктом для Украины после неоднократных заявлений западных и киевских официальных лиц о том, что этот объект не имеет стратегического значения. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Чиновница привела в пример бегство армии киевского режима как доказательство того, что солдаты оказались в плачевной ситуации, которая сложилась на поле боя в последнее время из-за того, что американский Конгресс отказывается принимать дополнительные ассигнования для ВСУ.
Мы видели на прошлой неделе, как Россия заняла один из важнейших городов.
Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома
Ранее президент США Джо Байден допустил, что Киев может потерять контроль и над другими городами после взятия Авдеевки российскими войсками.
США считают, что антироссийские санкции имеют кумулятивный эффект.
Фото и видео: YouTube / CNBC Television
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