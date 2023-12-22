США считают, что антироссийские санкции имеют кумулятивный эффект

Карин Жан-Пьер оценила эффективность западных мер по противодействию России.

Американская администрация при президенте Джо Байдене рассчитывает на кумулятивный эффект антироссийских санкций со стороны Запада, введенных после начала специальной военной операции Москвы на Украине. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Журналисты задали чиновнице вопрос о том, как власти США оценивают эффективность ограничительных мер с учетом того, что за два года такие запреты не привели к остановке боевых действий. Спикер отметила, что в Вашингтоне стремятся увеличить цену СВО для России, что затрудняет проведения военных миссий в регионе.

Во-первых, эти санкции имеют кумулятивный. Именно так их нужно расценивать. Мы видим эффект от них и считаем его кумулятивным. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Пресс-секретарь Белого дома отметила, что с февраля 2022 года Вашингтон ввел более четырех тысяч ограничительных мер в отношении России.

Белый дом: пакет санкций против РФ был готов до смерти Навального, а затем дополнен.

Фото и видео: YouTube / Yahoo Finance