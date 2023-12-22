Белый дом: пакет санкций против РФ был готов до смерти Навального*, а затем дополнен

Карин Жан-Пьер прокомментировала дополнительные ограничения, введенные против РФ.

Американская администрация при президенте Джо Байдене подготовила новый список антироссийских санкций, обнародованный в пятницу 23 февраля, еще до смерти российского оппозиционера Алексея Навального*, а затем дополнила перечень после трагического инцидента. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Чиновница решила не вдаваться в подробности рабочей встречи, произошедшей между главой государства и вдовой Юлией Навальной. Власти США отказались говорить о том, советовал ли лидер страны россиянке не возвращаться домой.

Был ли пакет санкций подготовлен до смерти Навального? Да. Завтра вторая годовщина с начала СВО, но мы, очевидно, добавили дополнительные санкции, когда узнали о ситуации с Навальным. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Карин Жан-Пьер пояснила СМИ, что не должна выходить за рамки частного разговора, поэтому Юлия Навальная самостоятельно примет решение о том, вернется ли она в Россию или нет.

* Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

США считают, что нужно передавать Украине оружие как помощь, а не продавать.

Фото и видео: YouTube / Yahoo Finance