Карин Жан-Пьер снова призвала Конгресс США действовать.

Американская администрация при президенте Джо Байдене считает, что оружие армии киевского режима следует поставлять в качестве военной помощи, а не продавать. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Чиновница отреагировала на вопрос СМИ о том, почему власти страны не могут продать Вооруженным силам Украины оружие, так как эта коммерческая сделка не потребует одобрения от местного законодательного органа. Корреспондент уточнил, что ранее Вашингтон таким образом действовал при отправках Израилю.

Нам действительно нужно финансирование, чтобы дать украинцам то, что им нужно. Оно кончилось. Оно кончилось. Нам надо, чтобы Конгресс выполнил свою работу и одобрил запрос на очень нужную помощь в сфере безопасности, которая требуется украинцам. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

На повторный вопрос журналиста о том, почему США не могут продать оружие Киеву, а не предоставить его в качестве помощи, Жан-Пьер ответила, что ситуация сложнее. В Белом доме видят решение в одобрении правительственного запроса на предоставление ВСУ дополнительного финансирования, которое направится на нужды обеспечения национальной безопасности США.

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