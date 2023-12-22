Карин Жан-Пьер объяснила, с чем связаны проблемы.

В американской администрации столкнулись со сложностями в стремлении конфисковать замороженные коллективный Западом суверенные российские активы, поэтому власти страны вынуждены признать, что это не так просто, как могло показаться на первый взгляд. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Чиновница объяснила причину того, что у США до сих пор нет решения по указанной проблеме.

Я просто хочу донести, что это сложно и не так просто, как может показаться. У меня нет никаких новых объявлений. Я не могу говорить за другие государства. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Карин Жан-Пьер добавила, что после начала российской специальной военной операции на территории Украины международные союзники киевского режима успешно смогли быстро заморозить порядка 300 миллиардов долларов, принадлежащих Москве. Однако дальнейшие действия с этими денежными средствами осложняются тем, что большинство финансовых и имущественных активов хранятся в других странах, а не в США.

Белый дом не увидел необходимости в оценке умственных способностей Байдена.

Фото и видео: YouTube / Yahoo Finance