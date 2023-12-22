Белый дом не увидел необходимости в оценке умственных способностей Байдена

Карин Жан-Пьер оценила необходимость в медосмотре главы Белого дома.

Необходимости в оценке умственных способностей у американского президента Джо Байдена в рамках ежегодной диспансеризации нет. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель Карин Жан-Пьер. Такой реакции со стороны Белого дома предшествовало заявление местного доктора Ронни Джексона, который занимался состоянием здоровьем глав государства Барака Обамы и Дональда Трампа. Врач объяснил прессе, что сейчас Джо Байден не может руководить страной из-за ослабления когнитивных способностей. Медик добавил, что политику, члену Демократической партии следует пройти множество различных тестов на умственные способности, с результатами которых следует ознакомить американских граждан.

Белый дом отказался "нырять в кроличью нору" и отвечать на вопросы об остроте ума Байдена.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television