Белый дом отказался "нырять в кроличью нору" и отвечать на вопросы об остроте ума Байдена

Белый дом отказался отвечать на вопросы об остроте ума главы американской администрации Джо Байдена. Эти слухи вызваны тем, что политик на днях заявил о встрече с французским президентом Франсуа Миттераном, умершим в 1996 году.
Я даже не буду нырять с вами в эту кроличью нору, сэр.
Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома
Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель Карин Жан-Пьер. Чиновница не ответила на вопросы корреспондента местной телекомпании Fox News Питера Дуси. Последний поинтересовался у пресс-секретаря властей США о том, как добивающийся переизбрания 81-летний член Демократической партии намерен убеждать сограждан в сохранении ясного ума после подобных высказываний про Миттерана.
Напомним, что Франсуа Миттеран занимал должность главы европейского государства в период с 1981 по 1995 год. Он умер 8 января 1996 года в возрасте 79 лет. Это произошло менее чем через год после того, как покинул высший государственный пост.
Белый дом заявил, что не мешал Карлсону брать интервью у Путина.
Фото и видео: YouTube / CNBC Television
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