Карин Жан-Пьер не отреагировала на слова главы США про Франсуа Миттерана.

Белый дом отказался отвечать на вопросы об остроте ума главы американской администрации Джо Байдена. Эти слухи вызваны тем, что политик на днях заявил о встрече с французским президентом Франсуа Миттераном, умершим в 1996 году.

Я даже не буду нырять с вами в эту кроличью нору, сэр. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель Карин Жан-Пьер. Чиновница не ответила на вопросы корреспондента местной телекомпании Fox News Питера Дуси. Последний поинтересовался у пресс-секретаря властей США о том, как добивающийся переизбрания 81-летний член Демократической партии намерен убеждать сограждан в сохранении ясного ума после подобных высказываний про Миттерана.

Напомним, что Франсуа Миттеран занимал должность главы европейского государства в период с 1981 по 1995 год. Он умер 8 января 1996 года в возрасте 79 лет. Это произошло менее чем через год после того, как покинул высший государственный пост.

Белый дом заявил, что не мешал Карлсону брать интервью у Путина.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television