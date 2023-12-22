Байден сказал, что недавно общался с покойным президентом Франции Митерраном

Глава США попал в очередной конфуз.

Американский президент Джо Байден оговорился на публичном мероприятии и сказал, что недавно встречался с президентом Франции Франсуа Миттераном. В реальности европейский политик скончался еще в 1996 году. Конфуз с лидером Белого дома произошел во время выступления на предвыборном мероприятии в городе Лас-Вегасе, штате Невада. Местные СМИ уточнили, что глава государства мог перепутать покойного коллегу с действующим лидером Парижа Эмманюэлем Макроном.

Сразу после моего избрания я поехал на так называемую встречу G7, встречу всех лидеров НАТО. Это было на юге Англии. Я сел и сказал: "Америка вернулась". И тогда Миттеран из Германии, то есть, из Франции, посмотрел на меня и спросил: "Знаете, что... И надолго ли вы вернулись?" Джо Байден, президент США

Напомним, что в ноябре 2023 года Джо Байдену исполнился 81 год. Американский президент оказывается в неловких ситуациях и допускает на мероприятиях различные оговорки.

Ведущая американского канала выругалась матом после слов о Байдене.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости США